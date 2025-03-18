Новые вагоны метро прибудут в Нижний Новгород по железной дороге

Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро НН».
Напомним, поезда из пяти вагонов закупят для новых станций нижегородского метро. Составы прибудут с завода в депо метрополитена по обычным рельсам. Ширина колеи в метро и на железной дороге составляет 1520 мм.
Таким же путем вагоны отправляются из депо на завод для проведения ремонтных работ и модернизации. Депо «Пролетарское» в Нижнем Новгороде соединено с железнодорожной станцией на Автозаводе.
Ранее сообщалось, что метростроители переправляют щит «Владимир» к точке старта на площадь Сенную.