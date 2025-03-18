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Новые вагоны метро прибудут в Нижний Новгород по железной дороге

Доставка новых вагонов для нижегородской подземки будет организована по железной дороге.

Источник: «Метро НН»

Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро НН».

Напомним, поезда из пяти вагонов закупят для новых станций нижегородского метро. Составы прибудут с завода в депо метрополитена по обычным рельсам. Ширина колеи в метро и на железной дороге составляет 1520 мм.

Таким же путем вагоны отправляются из депо на завод для проведения ремонтных работ и модернизации. Депо «Пролетарское» в Нижнем Новгороде соединено с железнодорожной станцией на Автозаводе.

Ранее сообщалось, что метростроители переправляют щит «Владимир» к точке старта на площадь Сенную.