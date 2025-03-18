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В Беларуси будут введены ограничения для рыбаков

В Беларуси будут введены ограничения для рыбаков. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

В качестве причины указан нерест. Таким образом, первые ограничения касаются щуки. Ее лов запрещен в Могилевской, Брестской, Минской, Гомельской и Гродненской областях с 1 марта по 15 апреля. В Витебской области запрет действует с 9 марта по 23 апреля.

Ограничения, относящиеся к любительскому рыболовству, в рыболовных угодьях в Брестской и Гомельской областях будут действовать с 20 марта по 18 мая. В рыболовных угодьях Минской, Гродненской и Могилевской областях — с 1 апреля по 30 мая. В Витебской области ограничения распространяются на период с 10 апреля по 8 июня. В это время любительское рыболовство разрешается, но с использованием одной удочки с одним крючком или одного спиннинга, который оснащен одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, двойных или тройных крючков. Рыбалка возможна также только в светлое время суток с берега (без захода в воду), также со льда или искусственных сооружений, в отношении которых нет ограничений и запрета на хоздеятельность. Кроме того, рыболовам запрещается использовать подсачек для подъема рыбы, выловленной удочкой или спиннингом, из воды.