В Беларуси будут введены ограничения для рыбаков

Ограничения, относящиеся к любительскому рыболовству, в рыболовных угодьях в Брестской и Гомельской областях будут действовать с 20 марта по 18 мая. В рыболовных угодьях Минской, Гродненской и Могилевской областях — с 1 апреля по 30 мая. В Витебской области ограничения распространяются на период с 10 апреля по 8 июня. В это время любительское рыболовство разрешается, но с использованием одной удочки с одним крючком или одного спиннинга, который оснащен одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, двойных или тройных крючков. Рыбалка возможна также только в светлое время суток с берега (без захода в воду), также со льда или искусственных сооружений, в отношении которых нет ограничений и запрета на хоздеятельность. Кроме того, рыболовам запрещается использовать подсачек для подъема рыбы, выловленной удочкой или спиннингом, из воды.