В Торопецком центре спасли трех медвежат

В Торопецкий центр спасения привезли медведицу Дину из Псковской области и еще двоих медвежат. Это девочки из Тверской области, которых отличает необычный окрас: у них на шее красуется белое ожерелье. Об этом сообщается в официальной группе центра ВКонтакте.