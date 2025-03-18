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В Торопецком центре спасли трех медвежат

У них очень интересный окрас.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: Торопецкий центр спасения медвежат-сирот

В Торопецкий центр спасения привезли медведицу Дину из Псковской области и еще двоих медвежат. Это девочки из Тверской области, которых отличает необычный окрас: у них на шее красуется белое ожерелье. Об этом сообщается в официальной группе центра ВКонтакте.

Медвежата потеряли свою маму, которая сбежала, испугавшись лесозаготовительных работ. Такая история повторяется в 90% случаев, в результате чего малыши остаются совсем одни.

Пока что медвежата плохо едят, так как не привыкли к неизвестной пище, но сотрудники центра говорят, что это временные трудности: со временем малыши освоятся на новой территории, начнут есть и набирать вес.

Ранее в Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана.