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В Слуцке водитель погрузчика задавил насмерть электромонтера, проработав меньше месяца

СК: водитель погрузчика переехал насмерть электромонтера в Слуцке.

Источник: Комсомольская правда

В Слуцке на рабочем месте погиб электромонтер, сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области.

Трагедия произошла на территории одной из слуцких фабрик 12 марта. Примерно в 15.00 на предприятии 31-летний водитель погрузчика HELI совершил наезд на коллегу.

— Фигурант двигался по неровной поверхности территории предприятия. В результате небрежности и невнимательности он совершил наезд на электромонтера, — прокомментировали в СК.

От полученных травм 40-летний электромонтер погиб на месте.

Предварительно установлено, что перед началом движения и совершением маневра водитель погрузчика не убедился, что это будет безопасно. Известно, что виновный проработал по специальности меньше месяца.

Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси). Назначен ряд экспертиз, на предприятии изъяли рабочую документацию.

Между тем 16-летняя белоруска может сесть на 15 лет за тайную работу в течение месяца.

И еще жительница Лиды может сесть на три года, взяв 200 рублей у знакомой.