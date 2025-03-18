В Слуцке водитель погрузчика задавил насмерть электромонтера, проработав меньше месяца

В Слуцке на рабочем месте погиб электромонтер, сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области.
Трагедия произошла на территории одной из слуцких фабрик 12 марта. Примерно в 15.00 на предприятии 31-летний водитель погрузчика HELI совершил наезд на коллегу.
— Фигурант двигался по неровной поверхности территории предприятия. В результате небрежности и невнимательности он совершил наезд на электромонтера, — прокомментировали в СК.
От полученных травм 40-летний электромонтер погиб на месте.
Предварительно установлено, что перед началом движения и совершением маневра водитель погрузчика не убедился, что это будет безопасно. Известно, что виновный проработал по специальности меньше месяца.
Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси). Назначен ряд экспертиз, на предприятии изъяли рабочую документацию.
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