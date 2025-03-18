Вынужденный флешмоб: авто поплыли по улицам Новосибирска

Мартовский ливень добавил проблем новосибирцам. На многих улицах города появились огромные лужи-озера. В частном секторе ситуацию осложняют нерастаявшие сугробы — пешеходам приходится на свой страх и риск идти по затопленной проезжей части.
Горожане опубликовали в соцсетях фото и видео улиц, где все плывет. Среди них Александра Чистякова, Московская, 2-я Прокопьевская и Ленинградская, Петухова, Моторная, Университетский проспект, площадь Труда и Лесоперевалка (ЖК «Ясный Берег», «Венеция», «Весна» и другие). Машин там плывут, люди идут по щиколотку в воде.
«Ливневки в Новосибирске традиционно не справляются с объемами воды, которая весной появляется из-за обильно тающего снега», — сообщил паблик «АСТ-54».
В комментариях горожане написали, что «тяжело им справляться, когда их нет». При этом многие сошлись во мнении, что ливневки просто не успели вовремя расконсервировать.
«Их же осенью мешками закрывали. На Владимировской наблюдала этот процесс. Откроют к лету», — пошутила пользователь Анна Зинатулина.
«Возле ж/д вокзала точно еще закрыты», — добавила сибирячка с ником «Елена Прекрасная».
Некий Дмитрий Кравцов напомнил, что топит каждый год в одних и тех же местах. И посетовал, что ранее власти пообещали вскрывать ливневки заранее, но почему-то не сдержали обещания.