Вынужденный флешмоб: авто поплыли по улицам Новосибирска

Горожане опубликовали в соцсетях фото и видео улиц, где все плывет. Среди них Александра Чистякова, Московская, 2-я Прокопьевская и Ленинградская, Петухова, Моторная, Университетский проспект, площадь Труда и Лесоперевалка (ЖК «Ясный Берег», «Венеция», «Весна» и другие). Машин там плывут, люди идут по щиколотку в воде.