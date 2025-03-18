«Страховые взносы по безналу, базовая величина вместо евро, предел выплаты по производственной травме». Лукашенко внес изменения в закон о страховании

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ о страховании, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Подписанный главой страны указ приводит отдельные законодательные акты в соответствие с законом о страховой деятельности, вступившим в силу 1 января 2025-го.
Так, признаны утратившими силу некоторые указы и их отдельные структурные элементы, положения которых отражены в законе. И также скорректирована терминология, которая используется в правовых актах, в том числе в смежных налоговом, валютном и банковских законодательствах, а также в сфере дорожного движения.
Документ также содержит определенные новации. Например, предоставляется возможность платить страховые взносы (осуществлять выплаты) в безналичной форме. Еще вместо евро принята базовая величина для определения страховых сумм и размеров страховых взносов по обязательному страхованию автовладельцев и медстрахованию временно пребывающих иностранцев.
И еще договор обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев дополнил действующий в Беларуси и России договором союзного страхования.
Также определен порядок страховых выплат потерпевшим в ДТП, если перевозчиком не был заключен договор обязательного страхования ответственности перед пассажиром и нет возможности взыскать ущерб через суд. А еще в случаях, когда выплаты водителям осуществляются из гарантийных фондов, добавили причинение вреда жизни или здоровью в результате ДТП с участием диких животных, независимо от вины водителя.
Кроме того, указ предоставил возможность осуществлять выплаты страхового возмещения нерезидентам в иностранной валюте согласно договору страхования гражданской ответственности резидента по экспортному контракту.
Документ установил предельный размер суммы, которые «Белгосстрах» может взыскать с виновных в причинении вреда застрахованным лицам в счет выплаченного им страхового обеспечения. Речь идет об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Выплаты при причинении вреда умышленно составят 2 тысячи базовых величин, без умысла — 500 белрублей.
А еще упростились условия получения страхователем рассрочки для уплаты просроченных страховых взносов, штрафов и пени.
И документ ввел ряд ограничений в отношении страховых посредников.
К слову, еще в ГАИ сообщили, что выплаты по европротоколу отвяжут от евро и увеличат более чем в два раза в Беларуси.
Тем временем глава МВД сказал проверить практический экзамен в ГАИ после жалоб белорусов.