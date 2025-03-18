«Страховые взносы по безналу, базовая величина вместо евро, предел выплаты по производственной травме». Лукашенко внес изменения в закон о страховании

Также определен порядок страховых выплат потерпевшим в ДТП, если перевозчиком не был заключен договор обязательного страхования ответственности перед пассажиром и нет возможности взыскать ущерб через суд. А еще в случаях, когда выплаты водителям осуществляются из гарантийных фондов, добавили причинение вреда жизни или здоровью в результате ДТП с участием диких животных, независимо от вины водителя.