Куркумин усиливает действие лекарства от хронических болезней легких

Схожих результатов ученые достигли и в опытах на здоровых мышах и грызунах с подорванным иммунитетом, в чьи легкие исследователи ввели колонии Mycobacterium abscessus. Комбинация из куркумина и бедаквилина значительно чаще и быстрее полностью избавляла грызунов от болезни, чем каждое из этих средств по отдельности, что говорит о высокой перспективности применения такой комбинированной терапии для лечения тех болезней легких, на которые воздействует бедаквилин.