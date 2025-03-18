Куркумин усиливает действие лекарства от хронических болезней легких

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Китайские молекулярные биологи обнаружили, что куркумин, один из основных компонентов куркумы, значительным образом усиливает действие лекарств на базе бедаквилина на микобактерии, вызывающие хронические легочные инфекции. Результаты опытов опубликованы в научном журнале Microbiology Spectrum.
«Данное малотоксичное природное вещество способно усиливать действие уже существующих препаратов от легочных инфекций, что открывает дорогу для создания новых терапий для борьбы с стойкими к лекарствам инфекциями. Это особенно важно в контексте защиты здоровья пациентов с иммунодефицитом и подорванным иммунитетом», — заявил профессор Шанхайского университета Цзяотун (Китай) Ван Чжэ, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Как отмечают ученые, бедаквилин представляет собой относительно новый противотуберкулезный препарат, обладающий принципиально иным механизмом действия, чем изониазид и другие уже существующие лекарства от хронических легочных болезней, вызываемых палочкой Коха и другими микобактериями. Это средство отличается очень высокой эффективностью, однако оно способно вызвать ряд неприятных и опасных для жизни побочных эффектов.
Китайские биологи выяснили, что эффективность действия этого лекарства можно дополнительно повысить при помощи куркумина. Содержащая его куркума используется в китайской народной медицине для борьбы с легочными инфекциями, что натолкнуло ученых на мысль, что комбинация куркумина и бедаквилина будет действовать на микробов сильнее, чем каждое из веществ по отдельности. Для проверки этой идеи ученые провели серию опытов на мышах и культурах бактерии Mycobacterium abscessus, вызывающей хронические легочные инфекции.
Опыты показали, что в первые две недели бедаквилин значительным образом замедляет рост этих микробов, однако впоследствии бактерии вырабатывают стойкость к его действию и начинают активно размножаться. Этого не происходило в случае добавления куркумина в питательную среду, что ученые связывают с тем, что это вещество пока неизвестным образом подавляет работу клеточных систем, защищающих микобактерии от антибиотиков.
Схожих результатов ученые достигли и в опытах на здоровых мышах и грызунах с подорванным иммунитетом, в чьи легкие исследователи ввели колонии Mycobacterium abscessus. Комбинация из куркумина и бедаквилина значительно чаще и быстрее полностью избавляла грызунов от болезни, чем каждое из этих средств по отдельности, что говорит о высокой перспективности применения такой комбинированной терапии для лечения тех болезней легких, на которые воздействует бедаквилин.