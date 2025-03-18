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Умер Сергей Марков, футболист «Чисто Питера»

В возрасте 28 лет скончался Сергей Марков, футболист команды «Чисто Питер».

Источник: МФК «Чисто Питер» — ВКонтакте

Умер Сергей Марков, футболист медийной футбольной команды «Чисто Питер». Ему было всего 28 лет.

— Такие новости невозможно принимать. Мара был настоящим человеком. Он всегда был рядом. Душа компании, весельчак, наполняющий каждого своим позитивом, — написала пресс-служба спортивной команды.

Причины смерти, а также место и время прощания не уточняются. Семье и близким погибшего выразили искренние соболезнования.

Футболист выступал в двух сезонах «Медиалогии» — четвертом и пятом. Также он выступал в качестве нападающего в команде «Нева-Максима» в чемпионате Петербурга.

Напомним, что «Чисто Питер» объявил о приостановке деятельности в начале марта. В команде играли экс-зенитовцы Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк. Он существовал с 2023 года и являлся мадиафутбольным клубом «Зенита».