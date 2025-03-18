Умер Сергей Марков, футболист «Чисто Питера»

Напомним, что «Чисто Питер» объявил о приостановке деятельности в начале марта. В команде играли экс-зенитовцы Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк. Он существовал с 2023 года и являлся мадиафутбольным клубом «Зенита».