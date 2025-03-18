Володин вручил награду жителю Подмосковья, который сбил украинский БПЛА из ружья

«Человек совершил поступок — когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил. Наша российская земля богата своими героями, людьми, которые всегда придут на помощь, подставят плечо, сделают все, чтобы защитить мирных граждан. Давайте поблагодарим его самого и его родителей за то, что такого сына воспитали», — сказал Володин.