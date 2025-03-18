ГД приняла в первом чтении проект о противодействии телефонным мошенникам

Госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;Международные вызовы будут маркировать;Россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и смс-рассылки;На «Госуслугах» появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;При смене пароля от личного кабинета на «Госуслугах» пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;Сообщения от «Госуслуг», в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;Заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета «Госуслуг» и банковских приложений при отказе от него;Россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов.