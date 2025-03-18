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ГД приняла в первом чтении проект о противодействии телефонным мошенникам

Госдума приняла в I чтении проект о противодействии телефонному мошенничеству.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.

Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты парламента в феврале. Он предлагает комплекс из порядка 30 мер.

Основные положения:

Госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;Международные вызовы будут маркировать;Россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и смс-рассылки;На «Госуслугах» появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;При смене пароля от личного кабинета на «Госуслугах» пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;Сообщения от «Госуслуг», в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;Заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета «Госуслуг» и банковских приложений при отказе от него;Россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, необходимо защитить граждан от мошенников, которые с каждым годом все больше используют новые технологии.