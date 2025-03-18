Как и где именно будут праздновать Наурыз в Астане

В 11.00 часов 21—22 марта на территорий Дворца школьников им. Аль-Фараби по проспекту Тауелсиздик начнется концерт и соревнования по национальным видам спорта, здесь организуют ярмарку ремесленников и праздничную торговлю, также будут проходить беспрерывные сцены с показом национальных обычаев.