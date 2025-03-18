Как и где именно будут праздновать Наурыз в Астане

21−22 марта на городской площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории стадиона Астана-Арена и площадки EXPO планируется проведение основных праздничных концертов с участием звезд казахстанской эстрады.
В рамках празднования Наурыз мейрамы в Астане жителей и гостей столицы ждут анимационные, театрализованные и концертные программы с участием признанных мастеров искусств.
Район Есиль
В 13.00 часов 22 марта у монумента Байтерек начнется концерт и соревнования по национальным видам спорта, здесь организуют ярмарку ремесленников и праздничную торговлю.
В 14:00 часов 21 марта и в 13.00 часов 22 марта на Территорий EXPO будет проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля.
Район Сарыарка
Будут развернуты восемь юрт, гостей столицы ждут ярмарка традиционных изделий, где можно познакомиться с народными ремеслами и приобрести национальные угощения.
Праздничные мероприятия пройдут на городской площади
22 марта в 11:00 состоится чемпионат по «Қазақ күресі» среди жителей. Сильнейших борцов и победителей ждут ценные призы.
Район Байконыр
В парке Ататюрк
Праздничная программа также ждет гостей 21 марта в 12.00 часов на Аллее писателей (пересечение проспекта Абая и улицы Сембинова).
Район Сарайшык
На площади у монумента «Казак елі» с 13:00 часов 21 и 22 марта будут проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля.
Район Алматы
В 11.00 часов
С 11:00 часов 22 марта на территорий спортивного комплекса Sana, Аллеи кюйши, Сквера «Алма», по проспекту Кошкарбаева, 80/1, на площадке «Дома дружбы» будет проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников и праздничная торговля.
Район Нура
Празднование начнется с 20 марта и до 22 марта с 12:00 на площади перед стадионом Астана Арена будут выставлены юрты в национальном стиле, начнут работу торговые ряды ремесленников, пройдет концертная программа.
Здесь же будут проводиться состязания по национальным видам спорта. Для памятных фото на локации будут беркутчи, тазы, верблюды и лошади, тематические фотозоны, выставлены картины в этностиле.
Жители могут приобрести узбекский, туркменский, таджикский, кыргызстанский плов и национальные напитки 22 марта с 12:00 часов. В этот день в парке Гашыктар напротив торгово-развлекательного центра Хан шатыр посольства 4 стран установят свои юрты в национальных колоритах и будут знакомить астанчан с отличительными особенностями празднования Наурыз в их культуре.
Еще одной точкой притяжения станет сквер в микрорайоне Жагалау (ул. Сығанак, 1), где 22 марта с 12:00 пройдет большой гастрономический праздник с конкурсами, концертной программой и развлечениями для всей семьи.