Хинштейн рассказал о перечне объектов, которые нужно очистить саперам

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Власти Курской области завершают подготовку перечня объектов, которые нужно проверить и очистить саперам, это в первую очередь дороги и объекты энергетики, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
В своем Telegram-канале он рассказал, что обсудил работу по разминированию освобожденных территорий курского приграничья на встрече с начальником Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким.
«Со стороны региона — завершаем подготовку перечня первоочередных объектов, которые нужно проверить и очистить саперам. Это в первую очередь дороги и объекты энергетики (ЛЭП, газопроводы, котельные), которые необходимы нам для запуска программы восстановления», — написал Хинштейн.
По его информации, инженерные войска также помогут региону со строительством низководных деревянных мостов. «Договорились, что со своей стороны мы обеспечим их необходимыми стройматериалами», — добавил врио губернатора.