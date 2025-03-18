Хинштейн рассказал о перечне объектов, которые нужно очистить саперам

«Со стороны региона — завершаем подготовку перечня первоочередных объектов, которые нужно проверить и очистить саперам. Это в первую очередь дороги и объекты энергетики (ЛЭП, газопроводы, котельные), которые необходимы нам для запуска программы восстановления», — написал Хинштейн.