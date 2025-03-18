Саперы начали разминирование Курского приграничья

«Понятно, что в первую очередь, нужно очистить территорию населенных пунктов. Поля, лесополосы, водоемы — это огромные и сложные участки, которые быстро не пройдешь (кстати, как только позволит погода, будут подключены роботы для исследования больших площадей). Но крайне важно, чтобы жители соблюдали все меры безопасности, знали, как могут выглядеть те или иные взрывоопасные предметы, как себя вести при их обнаружении. Самое главное для нас — жизнь и здоровье наших людей», — добавил он.