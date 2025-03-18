Новое мошенничество распространяется якобы от имени гендиректора «Белтелекома»

Белорусов предупредили о новом мошенничестве, где аферисты действуют якобы от имени генерального директора «Белтелекома», предупреждают на предприятии.
Так, белорусы стали получать в Телеграме сообщения, которые мошенники рассылают с фейкового аккаунта якобы гендиректора «Белтелекома» Алексея Ивашкина.
В «Белтелекоме» сказали быть внимательными подписчикам канала и всем и пользователям мессенджера.
— Мошенники рассылают сообщения от имени нашего генерального директора Алексея Ивашкина. Не вступайте в переписку и игнорируйте подобные сообщения, — рекомендовали в пресс-службе.
Тем временем в Слуцке водитель погрузчика задавил насмерть электромонтера, проработав меньше месяца.