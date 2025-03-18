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Новое мошенничество распространяется якобы от имени гендиректора «Белтелекома»

В Беларуси появилось новое мошенничество якобы от имени гендиректора «Белтелекома».

Источник: Комсомольская правда

Белорусов предупредили о новом мошенничестве, где аферисты действуют якобы от имени генерального директора «Белтелекома», предупреждают на предприятии.

Так, белорусы стали получать в Телеграме сообщения, которые мошенники рассылают с фейкового аккаунта якобы гендиректора «Белтелекома» Алексея Ивашкина.

В «Белтелекоме» сказали быть внимательными подписчикам канала и всем и пользователям мессенджера.

— Мошенники рассылают сообщения от имени нашего генерального директора Алексея Ивашкина. Не вступайте в переписку и игнорируйте подобные сообщения, — рекомендовали в пресс-службе.

Тем временем в Слуцке водитель погрузчика задавил насмерть электромонтера, проработав меньше месяца.