В двух районах Башкирии из-за затора льда на реках подтопило придомовые территории в трех деревнях

В Ишимбайском районе в деревне Ибраево затор льда у моста через реку Раузак привел к подтоплению семи придомовых территорий. Для отвода воды задействована тяжелая техника, ведутся работы по раскопке траншеи. Спасатели поддерживают связь со спасателями, но от эвакуации граждане пока отказываются.