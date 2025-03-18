В двух районах Башкирии из-за затора льда на реках подтопило придомовые территории в трех деревнях

В двух районах Башкирии образовались заторы льда на реках, что привело к подтоплению придомовых территорий в трех деревнях. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
В Архангельском районе в деревне Узунларово на реке Инзер образовался небольшой затор, однако подъема уровня воды пока не зафиксировано. Жителей оповестили о возможной угрозе, проведен подворовой обход. От эвакуации в пункт временного размещения граждане отказались. Затор постепенно ликвидируется самостоятельно.
В деревне Азово на повороте реки Инзер затор льда протянулся на 300 метров. В результате затоплены 42 придомовые территории. Шесть человек уже эвакуированы, однако некоторые жители отказываются покидать свои дома.
В Ишимбайском районе в деревне Ибраево затор льда у моста через реку Раузак привел к подтоплению семи придомовых территорий. Для отвода воды задействована тяжелая техника, ведутся работы по раскопке траншеи. Спасатели поддерживают связь со спасателями, но от эвакуации граждане пока отказываются.
В деревне Исякаево также зафиксированы подтопленные участки. После прокопки канав вода начала уходить, однако огороды остаются затопленными. На месте работают экстренные службы, тяжелая техника дробит лед для ускорения отвода воды.
МЧС продолжает мониторить ситуацию с помощью воздушных полетов, чтобы оперативно реагировать на изменения ледовой обстановки на реках республики.
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