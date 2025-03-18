Сделки с земельными участками без границ стали невозможны с 1 марта

Новые законы, которые ужесточили требования к оформлению земельных участков и объектов недвижимости, вступили в силу в России 1 марта. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова в ходе пресс-конференции 18 марта в НОИЦ.
Раньше многие земельные участки, особенно полученные в упрощенном порядке, могли использоваться и передаваться по наследству без четко определенных границ. Однако теперь, чтобы продать, подарить или сдать в аренду участок, владельцу сначала нужно провести межевание и установить границы.
Для объектов недвижимости, расположенных на таких участках, также действуют новые правила. Зарегистрировать права на дом или другое строение, стоящее на нем, также нельзя. Это касается даже случаев, когда участок находится в собственности десятилетиями.
Чтобы оформить границы, владельцу нужно обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит межевой план. Если соседи не согласны с установленными границами, вопрос может быть решен только в судебном порядке.
«Пока санкций за отсутствие межевания нет, но без установленных границ владелец не сможет в полной мере распоряжаться своим участком. Кроме того, могут возникнуть проблемы с подключением к коммуникациям или при попытке оформить наследство», — отметила Татьяна Горелова.
Еще одно нововведение касается ранее учтенных объектов недвижимости. Это объекты, права на которые были зарегистрированы до 1998 года, а кадастровый учет проведен до 2008 года для земельных участков и до 2013 года для капитальных строений.
«Многие владельцы таких объектов до сих пор хранят старые документы — розовые или желтые свидетельства, выданные администрациями до введения Земельного кодекса и создания службы регистрации», — рассказала Татьяна Горелова.
Раньше для оформления прав достаточно было предоставить старые документы, и регистрация проводилась без дополнительных требований. Однако теперь, чтобы внести сведения о ранее учтенных объектах в ЕГРН, необходимо подготовить межевой или технический план. Это касается как земельных участков, так и строений на них.
Пока законодательство не устанавливает конкретных сроков для оформления, но без регистрации прав владелец не сможет продать, подарить или передать по наследству недвижимость.
Ранее сообщалось, что новый принцип «построил — оформи» ввели в России для новых объектов недвижимости.