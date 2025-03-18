Сделки с земельными участками без границ стали невозможны с 1 марта

Раньше для оформления прав достаточно было предоставить старые документы, и регистрация проводилась без дополнительных требований. Однако теперь, чтобы внести сведения о ранее учтенных объектах в ЕГРН, необходимо подготовить межевой или технический план. Это касается как земельных участков, так и строений на них.