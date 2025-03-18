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Медведев призвал навести порядок в сфере рекламы «услуг» коллекторов

Медведев: надо наводить порядок в сфере работы коллекторов, в том числе рекламы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо наводить порядок в сфере работы коллекторов, в том числе рекламы такой деятельности.

Замглавы Совбеза во вторник принял участие в заседании коллегии министерства юстиции РФ. Он упомянул о коллекторах и зачитал одно из объявлений с предложением таких «услуг».

«Вот пожалуйста, как у нас рекламируют деятельность коллекторов. Читал, просто удивлялся: “Если должник договороспособен, ему предлагаются пути разрешения долговой ситуации через нашего кредитного брокера, если же должник недоговороспособен, применяются специальные меры по принуждению должника к возврату долга. Рычаги воздействия — цитирую — довольно эффективны и отработаны годами”. Это публичное объявление. По поводу того, где тоже нужно, на мой взгляд, наводить порядок. Но это не только и, наверное, даже не столько проблема Минюста, хотя и Минюст свою лепту сюда тоже способен, мне кажется, внести», — сказал Медведев.