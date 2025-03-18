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В Омске ни один перевозчик не захотел обслуживать 206 маршрут

Оба тендера, которые были объявлены мэрией, не принесли результата.

Источник: Комсомольская правда

В Омске отказались от идеи по организации нового маршрута, который бы возил омичей с Учхозных до центра Омска. Ни один перевозчик не захотел взять на себя перевозки. Маршрут, который власти уже обозначили под номером 206, так и не был открыт.

Как рассказали в мэрии, маршрут оказался не интересен частным перевозчикам, несмотря на высокий спрос у омичей. Два тендера, проведенных в июне и августе прошлого года, не принесли результатов — ни один перевозчик не подал заявку на обслуживание маршрута.

Таким образом, власти решили отказаться от маршрута и не проводить новые торги. Тем не менее, у омичей появилась альтернатива. В январе 2025 года был запущен маршрут № 39, также соединяющий 1-ю Учхозную улицу с центром города.

Ранее мы писали, что власти Омска назвали развязки трасс Северного обхода.