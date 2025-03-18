Как разводить весенние и осенние крокусы и правильно ухаживать за ними

Крокусы — одни из самых красивых весенних цветов. Они зацветают, когда снег еще не сошел до конца. Садоводы любят крокусы за то, что их просто выращивать, а лужайки этих цветов в саду замечательно выглядят на фото. Эти растения довольно неприхотливы, но все же имеют свои требования к посадке и уходу. Рассказываем, как вырастить крокусы в открытом грунте и соблюсти правильные условия для их разведения.