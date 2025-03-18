Минцифры готовит второй пакет мер против интернет-мошенничества

«Я надеюсь, мы сейчас в короткие сроки доработаем ко второму чтению законопроект. Но действительно, это первый шаг, и останавливаться на этом нельзя, у нас еще готовится уже второй пакет мер по борьбе как раз с дропперами, с искусственным интеллектом, новыми технологиями, так что здесь мы будем дальше двигаться», — заявил он на пленарном заседании Госдумы.