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Минцифры готовит второй пакет мер против интернет-мошенничества

Шадаев: Минцифры готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минцифры РФ готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, охватывающий дропперов, искусственный интеллект и новые технологии, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.

«Я надеюсь, мы сейчас в короткие сроки доработаем ко второму чтению законопроект. Но действительно, это первый шаг, и останавливаться на этом нельзя, у нас еще готовится уже второй пакет мер по борьбе как раз с дропперами, с искусственным интеллектом, новыми технологиями, так что здесь мы будем дальше двигаться», — заявил он на пленарном заседании Госдумы.