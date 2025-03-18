С 1 апреля повышают плату за посещение Куршской косы

В последний раз плату за посещение Куршской косы повышали с 1 января 2021 года. Тогда стоимость выросла в два раза — со 150 до 300 рублей. Цена проезда транспорта осталась неизменной — 150 рублей. Таким образом, с 2021 года отправившийся на Куршскую косу водитель платил за себя и за машину 450 рублей, а также по 300 рублей за каждого пассажира.