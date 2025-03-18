С 1 апреля повышают плату за посещение Куршской косы

С 1 апреля повышают плату за посещение национального парка «Куршская коса». Стоимость составит 400 рублей с человека. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе нацпарка.
Изменение стоимости согласовано с Минприроды РФ. «Данная мера направлена на снижение антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы Куршской косы и регулирование посещения национального парка», — отметили в пресс-службе.
При этом отменяется плата за проезд легковых автомобилей и мотоциклов на территорию нацпарка. «Одновременно отменяется плата за предоставление мест стоянок (парковок) для посетителей национального парка на мотоциклах и легковых автомобилях (установлена в размере 150 ₽)», — уточнили в нацпарке.
Кроме того, сохранится бесплатное посещение особо охраняемой территории для льготных категорий граждан:
пенсионеров; дошкольников и школьников; многодетных семей; малоимущих; инвалидов и их сопровождающих; ветеранов боевых действий; сирот; ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС и испытаний на Семипалатинском полигоне; участников Великой Отечественной войны; Героев Советского Союза и Героев России, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда, Героев Труда РФ; жителей блокадного Ленинграда; людей, работавших на строительстве оборонных сооружений в период ВОВ. Для визита необходимо предъявить соответствующие документы.
Отмечается, что собранные средства тратят на противопожарные и биотехнические мероприятия, охрану и защиту лесов, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, экологическое просвещение, организацию и развитие регулируемого туризма и отдыха, сохранение и восстановление историко-культурных комплексов и объектов, вывоз мусора и так далее.
В последний раз плату за посещение Куршской косы повышали с 1 января 2021 года. Тогда стоимость выросла в два раза — со 150 до 300 рублей. Цена проезда транспорта осталась неизменной — 150 рублей. Таким образом, с 2021 года отправившийся на Куршскую косу водитель платил за себя и за машину 450 рублей, а также по 300 рублей за каждого пассажира.