Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
«Мы считаем, что мы такую работу сейчас усилим совместно с коллегами из Рособрнадзора, с коллегами из комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. — ред.), соответствующие корректировки сделаем, добьемся того, чтобы эти диспропорции исключить, особенно, в части… платного приема», — сказал министр на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы. Позже начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко пояснил, что Матвиенко обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.