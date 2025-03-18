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Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы

Фальков: Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

«Мы считаем, что мы такую работу сейчас усилим совместно с коллегами из Рособрнадзора, с коллегами из комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. — ред.), соответствующие корректировки сделаем, добьемся того, чтобы эти диспропорции исключить, особенно, в части… платного приема», — сказал министр на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы. Позже начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко пояснил, что Матвиенко обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.