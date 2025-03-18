Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы

«Мы считаем, что мы такую работу сейчас усилим совместно с коллегами из Рособрнадзора, с коллегами из комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. — ред.), соответствующие корректировки сделаем, добьемся того, чтобы эти диспропорции исключить, особенно, в части… платного приема», — сказал министр на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.