Из-за паводка в Башкирии ограничили движение еще по двум дорогам

Сегодня, 18 марта, в Иглинском и Стерлитамакском районах Башкирии перекрыли участки дорог. Об этом рассказала пресс-служба Управления дорожного хозяйства региона.
Власти из-за паводка ограничили движение для всех видов транспорта по Южному обходу села Иглино и по мосту через реку Куганак в Новом Барятино (объезд возможен по трассе Р-240).
Напомним, ранее сегодня в Башкирии из-за паводка перекрыли еще девять участков дорог.
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