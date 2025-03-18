В Новочеркасске открыли первый на Юге банковский офис с зоной о донском казачестве

В Новочеркасске открыли первое на Юге России отделение банка с тематической зоной о донском казачестве. По сообщению Сбера, двухэтажный офис располагается на проспекте Платовском.
В создании специальной зоны принимали участие эксперты, в том числе Новочеркасского музея истории донского казачества. На площадке посетители могут узнать о быте и традициях казаков в разные годы, а также об их вкладе в развитие Ростовской области.
Фото: Евгений Чистяков.
— Для нас большая честь открыть первый такой офис именно в Новочеркасске столице донского и мирового казачества. Это хороший пример того, как современные технологии и уважение к традициям могут идти рука об руку, создавая уникальный опыт для клиентов, — прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
В администрации Новочеркасска рассчитывают, что офис с тематической зоной станет площадкой для популяризации казачьей культуры.
— Это весомый вклад в укрепление имиджа Новочеркасска как центра культурного и исторического наследия казаков, — отметил глава администрации города Новочеркасска Юрий Лысенко.