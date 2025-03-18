В Новочеркасске открыли первый на Юге банковский офис с зоной о донском казачестве

— Для нас большая честь открыть первый такой офис именно в Новочеркасске столице донского и мирового казачества. Это хороший пример того, как современные технологии и уважение к традициям могут идти рука об руку, создавая уникальный опыт для клиентов, — прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.