Последние новости к вечеру 18 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 марта 2025 года.
Путин поручил разработать процедуру для возвращения ушедших фирм
Президент заявил, что иностранные компании не смогут выкупить свои активы в РФ за небольшие суммы. Глава государства поручил правительству следить за сделками и подчеркнул, что приоритет отдается интересам отечественного бизнеса.
ВС РФ поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ
Минобороны РФ заявило об ударах по объектам нефтяной отрасли, снабжающим ВСУ, а также по аэродромам, складам БПЛА и позициям украинской армии. Атаки провели авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
Глава Ненецкого автономного округа объявил об отставке
Юрий Бездудный, возглавлявший регион с 2020 года, сообщил о переходе на другую работу. В видеообращении он заявил, что часть его души останется в НАО, где «северное сияние, мороз и бескрайняя тундра».
Умер Бедрос Киркоров
Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. Представитель Киркорова-младшего уточнила, что причиной смерти народного артиста России стала остановка сердца.
Задержан стендап-комик Останин, оскорбивший ветеранов СВО
Комик Артемий Останин подозревается в разжигании ненависти. Ему грозит до 6 лет колонии. По информации СМИ, он был задержан на границе с Белоруссией.