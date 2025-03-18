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Последние новости к вечеру 18 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 18 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 18 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 марта 2025 года.

Путин поручил разработать процедуру для возвращения ушедших фирм

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент заявил, что иностранные компании не смогут выкупить свои активы в РФ за небольшие суммы. Глава государства поручил правительству следить за сделками и подчеркнул, что приоритет отдается интересам отечественного бизнеса.

ВС РФ поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ заявило об ударах по объектам нефтяной отрасли, снабжающим ВСУ, а также по аэродромам, складам БПЛА и позициям украинской армии. Атаки провели авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Глава Ненецкого автономного округа объявил об отставке

Источник: РИА "Новости"

Юрий Бездудный, возглавлявший регион с 2020 года, сообщил о переходе на другую работу. В видеообращении он заявил, что часть его души останется в НАО, где «северное сияние, мороз и бескрайняя тундра».

Умер Бедрос Киркоров

Источник: РИА "Новости"

Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. Представитель Киркорова-младшего уточнила, что причиной смерти народного артиста России стала остановка сердца.

Задержан стендап-комик Останин, оскорбивший ветеранов СВО

Источник: Следственный комитет РФ

Комик Артемий Останин подозревается в разжигании ненависти. Ему грозит до 6 лет колонии. По информации СМИ, он был задержан на границе с Белоруссией.