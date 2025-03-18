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Врио главы Ростовской области поручил решить проблемы с камерами на дорогах

Юрий Слюсарь раскритиковал работу дорожных камер в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал как можно скорее улучшить работу системы фото- и видеофиксации на дорогах. Комментарий донского главы опубликован в Telegram.

— Обсудили работу системы фото- и видеофиксации нарушений. Пока она работает плохо и не в полной мере выполняет функции контроля и профилактики происшествий. Нуждается в усилении и весогабаритный контроль, — отметил Юрий Слюсарь.

Врио главы региона подчеркнул, что через область транзитом проходят тысячи машин, и без должного контроля появляется дополнительная угроза для всех участников дорожного движения.

— Это недопустимо. Проблемы должны быть решены в кратчайшие сроки, поручения уже даны. Убежден, слаженная работа поможет нам привести ситуацию в норму. Дороги должны быть и будут безопасными как для жителей, так и для гостей региона, — добавил Юрий Слюсарь.

Напомним, ранее ситуацию с камерами в рамках грузового каркаса Ростова-на-Дону прокомментировал глава города Александр Скрябин.