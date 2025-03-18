Врио главы Ростовской области поручил решить проблемы с камерами на дорогах

— Это недопустимо. Проблемы должны быть решены в кратчайшие сроки, поручения уже даны. Убежден, слаженная работа поможет нам привести ситуацию в норму. Дороги должны быть и будут безопасными как для жителей, так и для гостей региона, — добавил Юрий Слюсарь.