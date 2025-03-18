Самый яркий праздник: в Индии прошел фестиваль красок Холи

Весной в Индии и других странах, где есть индуистские общины, празднуют Холи — один из самых красочных фестивалей в мире. В этот день почти 1,5 миллиона индийцев бросают друг в друга краску, танцуют, веселятся, готовят и раздают угощения.
Праздник символизирует всеобщую радость по поводу прихода долгожданной весны. Холи начинают отмечать в последнее полнолуние зимы — обычно в конце февраля или начале марта. Торжество продолжается в течение нескольких дней. Считается, что этот период также знаменует победу добра над злом, поэтому в это время люди забывают о ссорах и обидах.
Если же краска случайно попадет на прохожих, не участвующих в фестивале, они не обижаются. Однако в этот день индийцы советуют всем одевать одежду, которую не жалко испачкать яркой краской.
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