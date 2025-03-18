Самый яркий праздник: в Индии прошел фестиваль красок Холи

Праздник символизирует всеобщую радость по поводу прихода долгожданной весны. Холи начинают отмечать в последнее полнолуние зимы — обычно в конце февраля или начале марта. Торжество продолжается в течение нескольких дней. Считается, что этот период также знаменует победу добра над злом, поэтому в это время люди забывают о ссорах и обидах.