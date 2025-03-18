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Самый яркий праздник: в Индии прошел фестиваль красок Холи

Также фестиваль прошел и в других странах, где есть индуистские общины.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
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Весной в Индии и других странах, где есть индуистские общины, празднуют Холи — один из самых красочных фестивалей в мире. В этот день почти 1,5 миллиона индийцев бросают друг в друга краску, танцуют, веселятся, готовят и раздают угощения.

Праздник символизирует всеобщую радость по поводу прихода долгожданной весны. Холи начинают отмечать в последнее полнолуние зимы — обычно в конце февраля или начале марта. Торжество продолжается в течение нескольких дней. Считается, что этот период также знаменует победу добра над злом, поэтому в это время люди забывают о ссорах и обидах.

Если же краска случайно попадет на прохожих, не участвующих в фестивале, они не обижаются. Однако в этот день индийцы советуют всем одевать одежду, которую не жалко испачкать яркой краской.

Ранее рассказали, как прошел фестиваль «Игрокон» в Москве.