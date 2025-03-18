В Алупке открыли обновленный Милютинский парк

В Алупке состоялось открытие обновленного Милютинского парка. Почти четыре гектара территории парка были благоустроены благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».
Теперь в современном парке есть все необходимое для комфортного отдыха: детская игровая зона, навес с качелями, деревянный тоннель и многое другое. На территории обустроены дорожки и газон, а также установлены системы видеонаблюдения и освещения.
Главным украшением парка стал амфитеатр с видом на море и гору Кошка, а также современный ступенчатый зрительный зал. Кроме того, здесь появились велосипедная парковка, памп-трек и уютные навесы со столиками и мангалами.