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В Алупке открыли обновленный Милютинский парк

В парке благоустроили почти 4 гектара территории.

Источник: Ялтинский маяк Z

В Алупке состоялось открытие обновленного Милютинского парка. Почти четыре гектара территории парка были благоустроены благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».

Теперь в современном парке есть все необходимое для комфортного отдыха: детская игровая зона, навес с качелями, деревянный тоннель и многое другое. На территории обустроены дорожки и газон, а также установлены системы видеонаблюдения и освещения.

Главным украшением парка стал амфитеатр с видом на море и гору Кошка, а также современный ступенчатый зрительный зал. Кроме того, здесь появились велосипедная парковка, памп-трек и уютные навесы со столиками и мангалами.