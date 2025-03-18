В знаковых местах в Крыму установили российские флаги

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Российские флаги в день 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией установили в знаковых географических точках, памятных местах и на горных вершинах полуострова, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
«Спасатели отряда “Крым-Спас” установили флагштоки с российскими флагами на вершине Кызыл-Бурун в Бахчисарайском районе Крыма, на вершине Крепостной горы над Судаком и юго-восточным побережьем, на одной из самых высоких вершин Крыма Эклизи-Бурун на горном массиве Чатыр-Даг высотой 1527 метров над у.м., а также у Евпатории у монумента евпаторийскому десанту 1942 года и на острове Русский на севере Крыма в Джанкойском районе», — сообщили в ведомстве.
Сегодня в Крыму непогода, в горах минусовая температура и сильный ветер, отметили в республиканском ведомстве. Но на вершине Кызыл-Бурун и на горе Крепостной флаги уже установлены, сейчас идет установка флага на вершине Эклизи-Бурун.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом «О праздниках и памятных датах города Севастополя», принятым 6 марта 2015 года законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.