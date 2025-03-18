В знаковых местах в Крыму установили российские флаги

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом «О праздниках и памятных датах города Севастополя», принятым 6 марта 2015 года законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.