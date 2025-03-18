В Вологодской области могут запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Власти Вологодской области, где уже введены ограничения продажи алкоголя, думают о запрете на его покупку молодежью в возрасте до 21 года, сообщил спикер регионального парламента Сергей Жестянников.
«Уже принятые меры дали определенный результат — продажи алкоголя в регионе снизились. Обсуждаем следующий закономерный шаг — запрет продажи алкоголя молодежи в возрасте до 21 года», — написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Жестянников, возможный запрет нацелен на ту категорию жителей Вологодской области, которая, по его оценке, находится в «зоне риска».
«Широко известный факт: до 21 года мозг человека сформирован не полностью, потребление алкоголя в этом возрасте обязательно отзовётся в будущем. К тому же алкогольная зависимость в этом возрасте формируется легче и быстрее», — пояснил он.
Ранее в марте губернатор региона Георгий Филимонов сообщал, что потребление алкоголя в Вологодской области снизилось на 30% после введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции.
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00.
Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя осуществляется с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. В выходные и нерабочие праздничные дни — с 8.00 до 23.00. При этом бары и кафе могут продавать алкоголь с 8.00 до 23.00 при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе. Нельзя продавать алкоголь в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, в подвалах, на цокольных этажах, а также торговых объектах, в которых нет отдельного входа для погрузки или разгрузки алкогольной продукции.