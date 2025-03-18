Какая погода будет в Казахстане 19 марта

На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5−16 тепла, в центре ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5−20 тепла, на востоке страны ночью до 7 мороза-5 тепла, днем до 3−16 тепла, на западе понижение ночью до 5 мороза-5 тепла, днем до 5−18 тепла, на юге, юго-востоке повышение ночью до 5−13, днем до 22−30 тепла.