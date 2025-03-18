Какая погода будет в Казахстане 19 марта

На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5−16 тепла, в центре ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5−20 тепла, на востоке страны ночью до 7 мороза-5 тепла, днем до 3−16 тепла, на западе понижение ночью до 5 мороза-5 тепла, днем до 5−18 тепла, на юге, юго-востоке повышение ночью до 5−13, днем до 22−30 тепла.
В Абайской области будет без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, на востоке области 9−14 мороза, днем 6−11, на востоке области 3, на юге области 14 тепла.
В Акмолинской области осадков не обещают. Ночью и утром на западе, севере, востоке области на дорогах гололедица. На юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, днем 7−12 тепла.
В Актюбинской области днем на западе и севере прогнозируют дождь. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на юге области 10 тепла, днем 10−15, на востоке области 7, на юге области 22 тепла.
В Алматинской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 9−14, днем на востоке, в центре области порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза, днем 20−25, на севере, в предгорных районах области 10−15 тепла, в горных районах области 0−5 тепла.
В Атырауской области ночью на западе и севере, днем на востоке ожидается дождь, на юге области небольшой дождь. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, днем на севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, днем 14−19, на западе области 11 тепла.
В Восточно-Казахстанской области осадков не обещают. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на юго-востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8, на востоке области 15−20 мороза, днем 6−11 тепла, на востоке области 3 мороза-2 тепла.
В Жамбылской области будет без осадков. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов, днем 20−25, на севере, в горных районах области 17 тепла.
В Жетысуской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер юго-восточный порывы 15−20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза- 4 тепла, в горных районах области 6 мороза, на юге области 8 тепла, днем 18−23, на востоке, в горных районах области 13 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке пройдет дождь. На западе, юге, севере области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на западе, юге области 8 тепла, днем 6−11, на юге области 15 тепла.
В Карагандинской области будет без осадков. Ночью и утром на севере, востоке, юге области временами туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14, днем на западе, юге области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на востоке области 8−13 мороза, днем 5−10, на западе области 2 тепла.
В Костанайской области на западе и севере возможен небольшой дождь, туман. Ветер южный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, днем 8−13, на западе, юго-западе области 17 тепла.
В Кызылординской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 25−30, на севере области 20 тепла.
В Мангистауской области на западе и северо-востоке обещают дождь. Днем на юге, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северный 9−14, днем на юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 15−20, на юге области 25, на западе области 12 тепла.
В Павлодарской области будет без осадков. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на востоке области 3 мороза, днем 7−12 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе и севере вероятны небольшие осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, севере области небольшой дождь. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный ночью 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20, на юге области временами 25 м/с, днем 15−20, на юге области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, днем 6−11, на юге области 14 тепла.
В Туркестанской области осадков не обещают. Ветер юго-восточный, южный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, в горных районах области 3, днем 23−28, в горных районах области 20 тепла.
В Улытауской области будет без осадков. Ночью и утром на севере, востоке области временами туман. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе, юге области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, на западе, юге области 5 тепла, днем 4−9, на западе, юге области 15 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 8−10 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 20−22 тепла.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 25−27 тепла.