В Иркутске четырех нелегальных мигрантов выдворили из России

В Иркутске четырех нелегальных мигрантов выдворили из страны. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по Иркутской области. Иностранцы приехали в областной центр на заработки, но нарушили правила въезда и пребывания.
-Согласно решению суда им назначены административные штрафы и запрет на въезд в Россию на пять лет, — поделились приставы.
Мигрантов поместили в спецучреждение и после подготовки всех документов их доставляют до пропуска на границе. С начала 2025 года за нарушение закона о миграции было выдворено из России 184 иностранца.