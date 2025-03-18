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В Иркутске четырех нелегальных мигрантов выдворили из России

Также суд назначил им штрафы запретил въезд в страну на пять лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске четырех нелегальных мигрантов выдворили из страны. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по Иркутской области. Иностранцы приехали в областной центр на заработки, но нарушили правила въезда и пребывания.

-Согласно решению суда им назначены административные штрафы и запрет на въезд в Россию на пять лет, — поделились приставы.

Мигрантов поместили в спецучреждение и после подготовки всех документов их доставляют до пропуска на границе. С начала 2025 года за нарушение закона о миграции было выдворено из России 184 иностранца.