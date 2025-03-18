РНК-вакцина Moderna от гриппа и ковида прошла первые две фазы испытаний

Все они согласились получить или обычную вакцину от гриппа (HD-IIV4), или же РНК-прививки от коронавируса, гриппа или комбинированную вакцину mRNA-1083 в шести разных дозировках и вариантах. Во время проведения опытов ни сами добровольцы, ни исследователи не знали, какую форму вакцины получит тот или иной индивид. Ученые наблюдали за переменами в состоянии добровольцев на протяжении месяца, после чего забирали у них пробы крови для оценки иммуногенности вакцин.