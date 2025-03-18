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В Стерлитамаке упавшая наледь едва не погубила женщину и ребенка: Следком начал проверку

СК Башкирии начал проверку из-за падения наледи рядом с женщиной и ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке Следственный комитет начал проверку из-за падения наледи рядом с женщиной и ребенком. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Происшествие было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Организована доследственная проверка. В ходе нее специалисты ведомства намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценка действиям (или бездействию) граждан, ответственных за уборку снега и наледи.

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