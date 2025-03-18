Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько видов гриппа и ОРВИ выявили в Ростовской области

В Ростовской области распространились грипп и ОРВИ, но заболеваемость постепенно снижается.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по Ростовской области с 10 по 16 марта оказалась ниже эпидпорога на 9,9%. При этом в Ростове, несмотря на снижение числа заболевших, показатель остается выше допустимого значения на 9,4%, сообщают в управлении Роспотребнадзора.

— Тенденция к снижению респираторных инфекций отмечается во всех возрастных группах. Преобладают вирусы гриппа. Также отмечаются вирусы негриппозной этиологии: риновирус, сезонный короновирус, бокавирус, РС-вирус, — уточняют в Роспотребнадзоре.

Жителям Дона напоминают: защититься от гриппа и ОРВИ помогает профилактика. В частности, нужно мыть руки с мылом после улицы, регулярно проветривать помещения, а также избегать мест скопления людей.

При появлении недомогания следует остаться дома и вызвать врача. Помните, самолечение опасно для здоровья, особенно при гриппе.