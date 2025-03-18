Несколько видов гриппа и ОРВИ выявили в Ростовской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по Ростовской области с 10 по 16 марта оказалась ниже эпидпорога на 9,9%. При этом в Ростове, несмотря на снижение числа заболевших, показатель остается выше допустимого значения на 9,4%, сообщают в управлении Роспотребнадзора.
— Тенденция к снижению респираторных инфекций отмечается во всех возрастных группах. Преобладают вирусы гриппа. Также отмечаются вирусы негриппозной этиологии: риновирус, сезонный короновирус, бокавирус, РС-вирус, — уточняют в Роспотребнадзоре.
Жителям Дона напоминают: защититься от гриппа и ОРВИ помогает профилактика. В частности, нужно мыть руки с мылом после улицы, регулярно проветривать помещения, а также избегать мест скопления людей.
При появлении недомогания следует остаться дома и вызвать врача. Помните, самолечение опасно для здоровья, особенно при гриппе.