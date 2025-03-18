Несколько видов гриппа и ОРВИ выявили в Ростовской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по Ростовской области с 10 по 16 марта оказалась ниже эпидпорога на 9,9%. При этом в Ростове, несмотря на снижение числа заболевших, показатель остается выше допустимого значения на 9,4%, сообщают в управлении Роспотребнадзора.