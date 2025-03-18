У шести маршруток, курсирующих в пригороде Воронежа, появилась новая остановка

У шести воронежских маршруток появилась новая остановка. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортный блог». Она расположена на вновь обустроенном остановочном пункте «Масловский индустриальный парк» 19-м километре дороге «Воронеж — Нововоронеж».
Теперь до Масловской индустриальной зоны смогут добираться пассажиры следующих автобусных маршрутов: №№ 105 («Воронеж — с-з Масловский»), 114 («Воронеж — Нововоронеж»), 134 («Воронеж — Левая Россошь — Кузьминка»), 329 («Воронеж — Боево»), 363 («Воронеж — с/х Воронежский — с/х Масловский — Новая Усмань») и 367 («Воронеж — пос.им. Дзержинского»).