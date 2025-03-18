У шести маршруток, курсирующих в пригороде Воронежа, появилась новая остановка

У шести воронежских маршруток появилась новая остановка. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортный блог». Она расположена на вновь обустроенном остановочном пункте «Масловский индустриальный парк» 19-м километре дороге «Воронеж — Нововоронеж».