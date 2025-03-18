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Число смертей от отравления спиртным в Башкирии снизилось почти на четверть

В Башкирии смертность от отравления алкоголем сократилась на 24%
Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии поделился статистикой смертности от алкоголя за первые два месяца этого года. Согласно данным ведомства, от отравлений спиртным в республике умерли 19 человек. Это на 24% меньше, чем за аналогичный период в 2024-ом.

Больше всего летальных случаи зафиксировали в Уфе и Буздякском районе — по три в каждом. По два зарегистрировано в Иглинском и Уфимском районах. По одному — в Стерлитамаке, Учалах, а также в Бурзянском, Гафурийском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Татышлинском, Туймазинском и Учалинском районах.

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