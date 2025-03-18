Число смертей от отравления спиртным в Башкирии снизилось почти на четверть

Больше всего летальных случаи зафиксировали в Уфе и Буздякском районе — по три в каждом. По два зарегистрировано в Иглинском и Уфимском районах. По одному — в Стерлитамаке, Учалах, а также в Бурзянском, Гафурийском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Татышлинском, Туймазинском и Учалинском районах.