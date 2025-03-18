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Чистый город к Пасхе и Дню Победы: В Ростове стартовал «Месячник чистоты»

В Ростове в «Месячник чистоты» приведут в порядок дворы и общественные места.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове начался и продлится до середины апреля ежегодный весенний «Месячник чистоты». По поручению главы города Александра Скрябина уже проведен штаб и осмотрена техника. Донскую столицу приведут в порядок после зимы, чтобы весенние праздники Ростов встретил чистым и ухоженным. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Из-за тепла на улице приступили раньше. В рамках «генеральной уборки» чистят улицы, площади, парки, скверы, дворы, территории предприятий и бесхозные участки. Убирают наносной грунт с обочин, мусор с газонов, моют дороги, тротуары, дорожные ограждения, остановки и фасады зданий. Ликвидируют свалки, обрезают деревья, чистят опоры освещения, ремонтируют детские площадки. Особое внимание — местам воинских захоронений и памятникам.

Чище будет и во дворах — к работам привлекут управляющие компании, по желанию могут прийти местные жители. А юрлица и ресурсники уберут свои территории.

За месяц пройдет серия субботников, и первый — 22 марта. Всех желающих пригласят в девять ключевых точек.

— Необходимо усилить контроль и за транспортными предприятиями: провести рейды перед выходом на линию и в вечернее время. Нужно убедить перевозчиков привести автобусы в соответствующее состояние, — подчеркнул Александр Скрябин.

Департамент ЖКХ и энергетики уже объединяет усилия районов, ресурсников и управляющих компаний.