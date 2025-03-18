Чистый город к Пасхе и Дню Победы: В Ростове стартовал «Месячник чистоты»

В Ростове начался и продлится до середины апреля ежегодный весенний «Месячник чистоты». По поручению главы города Александра Скрябина уже проведен штаб и осмотрена техника. Донскую столицу приведут в порядок после зимы, чтобы весенние праздники Ростов встретил чистым и ухоженным. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.