Воронежская гимнастка Мельникова выступит на этапе Кубка мира в Хорватии

Семь российских гимнастов отправятся на этап Кубка мира, который с 10 по 13 апреля пройдет в хорватском Осиеке. В ранге нейтральной спортсменки (без гимна и флага) выступит и Олимпийская чемпионка-2021 из Воронежа Ангелина Мельникова. Ей кампанию составят Григорий Климентьев, Алена Глотова, Злата Осокина, Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов и Илья Заика.
Любопытно, что на этап Кубка мира в турецкую Анталью (20 — 23 марта) никто из россиян не поедет. Напомним, что Мельникова и другие сборницы не участвовали в международных соревнованиях с 2022 года.