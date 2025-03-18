Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская гимнастка Мельникова выступит на этапе Кубка мира в Хорватии

Соревнования пройдут в 96-тысячном Осиеке.

Семь российских гимнастов отправятся на этап Кубка мира, который с 10 по 13 апреля пройдет в хорватском Осиеке. В ранге нейтральной спортсменки (без гимна и флага) выступит и Олимпийская чемпионка-2021 из Воронежа Ангелина Мельникова. Ей кампанию составят Григорий Климентьев, Алена Глотова, Злата Осокина, Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов и Илья Заика.

Любопытно, что на этап Кубка мира в турецкую Анталью (20 — 23 марта) никто из россиян не поедет. Напомним, что Мельникова и другие сборницы не участвовали в международных соревнованиях с 2022 года.