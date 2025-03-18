Воронежская гимнастка Мельникова выступит на этапе Кубка мира в Хорватии

Семь российских гимнастов отправятся на этап Кубка мира, который с 10 по 13 апреля пройдет в хорватском Осиеке. В ранге нейтральной спортсменки (без гимна и флага) выступит и Олимпийская чемпионка-2021 из Воронежа Ангелина Мельникова. Ей кампанию составят Григорий Климентьев, Алена Глотова, Злата Осокина, Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов и Илья Заика.