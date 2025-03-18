В Ростове повысят тариф на проезд в общественном транспорте

Вадим Шкабарня отметил, что подорожание может затронуть как автобусы, так и трамваи с троллейбусами, но точные данные об этом будут предоставлены позже. Последний раз тарифы менялись в 2023 году. С тех пор цены на запчасти выросли на 27%, а стоимость топлива — на 7%.