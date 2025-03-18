Тротуары и дороги на улице Ватутина будут отремонтированы летом этого года

Тротуары и проезжая часть на улице Ватутина от проспекта Молодёжного до Кирова в Автозаводском районе будут отремонтированы этим летом по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. Сегодня во время личного приема его попросила об этом жительница района Ирина Курочкина.
Учитель-логопед детского сада № 70 обратилась к мэру не с личными проблемами, а с заботой обо всех жителях микрорайона, для кого крайне важны дороги, ведущие к детскому саду, в котором работает Ирина, к школе № 130 и к скверу имени В. Коноваленко.
«Состояние не только тротуара, но и самой дороги действительно плохое, есть колейность, глава района мне об этом уже доложил. Дорога очень востребована. Это дублер ул. Краснодонцев, выходит на основную артерию Автозавода — проспект Молодежный. Принял решение привести этот участок в порядок уже летом. Сделаем, конечно, не только тротуары, но и проезжую часть — от проспекта Молодёжного до Кирова», — написал Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Ирина Курочкина объяснила свое обращение к главе города не только тем, что неравнодушна к проблемам жителей улицы Ватутина, но в первую очередь, тем, что видит работу администрации города и доверяет мэру.
«Хочется, чтобы красота, которая создается для нас в первую очередь, была повсеместна. И не только около моего подъезда, но и там, где ходит большое количество людей. Я и сама там буду видеть результаты каждый день, потому что работаю рядом», — сказала она.
В свою очередь Юрий Шалабаев отметил, что нижегородцы стали все чаще поднимать не личные, а общественные, значимые для целых районов вопросы. «Это важно, и я благодарен неравнодушным жителям за такие обращения», — подчеркнул он.
Это уже не первый личный прием главы Нижнего Новгорода в 2025 году. Ранее он встречался с представительницами Ленинского и Приокского районов, которые также обратились к мэру с просьбами отремонтировать дороги и тротуары на отдельных улицах в этих районах. Юрий Шалабаев принял решение, что все просьбы будут удовлетворены и ремонтные работы проведены уже летом этого года. Так в Приокском районе будут обустроены разворотная площадка около остановки «Микрорайон Цветы», а также отремонтирован тротуар на улице Цветочной от остановочного павильона к соседнему детскому саду.