Тротуары и дороги на улице Ватутина будут отремонтированы летом этого года

Это уже не первый личный прием главы Нижнего Новгорода в 2025 году. Ранее он встречался с представительницами Ленинского и Приокского районов, которые также обратились к мэру с просьбами отремонтировать дороги и тротуары на отдельных улицах в этих районах. Юрий Шалабаев принял решение, что все просьбы будут удовлетворены и ремонтные работы проведены уже летом этого года. Так в Приокском районе будут обустроены разворотная площадка около остановки «Микрорайон Цветы», а также отремонтирован тротуар на улице Цветочной от остановочного павильона к соседнему детскому саду.