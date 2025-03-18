Желтый уровень опасности объявили в Петербурге 19 марта из-за ветра

Желтый уровень погодной опасности ввели в Петербурге 19 марта. Всему виной сильный ветер.
По данным Рocгидрометцeнтрa, в среду в Северной столице ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 15 м/с. Предупреждение будет действовать с полудня и до конца дня.
— Желтый — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду, — объяснили в пресс-службе Смольного.
При этом, по словам главного синоптика городского Гидрометцентра Александра Колесова, в среду в Петербург придет потепление. Завтра температура воздуха будет держаться в районе +4…+6 градусов, но при этом пройдут небольшие дожди.
В следующие дни погоду будет определять антициклон: ветер станет южным, выглянет солнце и воздух постепенно начнет прогреваться, так что к выходным столбики термометров могут приблизиться к +10 градусов.