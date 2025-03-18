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Желтый уровень опасности объявили в Петербурге 19 марта из-за ветра

Порывы ветра могут достигать 15 м/с в среду.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 30% 762 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Желтый уровень погодной опасности ввели в Петербурге 19 марта. Всему виной сильный ветер.

По данным Рocгидрометцeнтрa, в среду в Северной столице ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 15 м/с. Предупреждение будет действовать с полудня и до конца дня.

— Желтый — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду, — объяснили в пресс-службе Смольного.

При этом, по словам главного синоптика городского Гидрометцентра Александра Колесова, в среду в Петербург придет потепление. Завтра температура воздуха будет держаться в районе +4…+6 градусов, но при этом пройдут небольшие дожди.

В следующие дни погоду будет определять антициклон: ветер станет южным, выглянет солнце и воздух постепенно начнет прогреваться, так что к выходным столбики термометров могут приблизиться к +10 градусов.