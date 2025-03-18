Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище 21 марта

Он также неоднократно отмечал, что Филипп самостоятельно стал звездой отечественного шоу-бизнеса — без какой-либо помощи со стороны знаменитого отца: «Я ни одного звонка не сделал. Он все своим трудом, желанием и репертуаром. Никто до него не делал фейерверки на концертах. Все боялись пожара, а он добился так, чтобы фейерверк был. В итоге пожарные со шлангами стояли прямо за кулисами. Он делал дожди во время выступлений. Вода шла прямо в оркестровую яму, а там специальные люди стояли, чтобы потопа не было. Затраты? Да, затраты. Но вот так. Благодаря голосу и фантазии. Но одной фантазии все же мало».