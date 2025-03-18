Что происходит с человеческим телом в космосе

По информации Agence France-Presse, двое застрявших астронавтов НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс, находящиеся на Международной космической станции с июня прошлого года, готовятся к возвращению на родную планету.
Вместе с тем ученые не считают их длительное пребывание в космосе чем-то из ряда вон выходящим, поскольку стандартные миссии на МКС длятся около шести месяцев, а некоторые астронавты остаются там до года.
Как объяснила профессор Центра космической медицины при колледже Бейлор Рихана Бокхари, дабы компенсировать отсутствие гравитации, астронавты ежедневно тренируются на специальных тренажерах. Эффективность тренировок подтверждается хотя бы тем, продолжает профессор, что у астронавтов почти не бывает переломов после возвращения на Землю, хотя сканирование костей все же выявляет определенную потерю плотности.
Вместе с тем по возвращении домой из космоса люди проходят реабилитационную программу, которая позволяет восстановить координацию движений.
Однако существуют риски образования камней в почках — из-за перераспределения жидкости в организме, ухудшения зрения, а также возникновения рака по вине более высокого уровня радиации на борту.
Возможным решением ученые называют искусственную гравитацию, создаваемую за счет вращения космического корабля или использования мощных ускорений и торможений. Но пока такие технологии остаются на стадии разработки.