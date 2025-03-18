Что происходит с человеческим телом в космосе

Как объяснила профессор Центра космической медицины при колледже Бейлор Рихана Бокхари, дабы компенсировать отсутствие гравитации, астронавты ежедневно тренируются на специальных тренажерах. Эффективность тренировок подтверждается хотя бы тем, продолжает профессор, что у астронавтов почти не бывает переломов после возвращения на Землю, хотя сканирование костей все же выявляет определенную потерю плотности.