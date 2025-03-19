Как россияне относятся к эзотерике: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Только 10% россиян верят в эзотерику — скрытые и тайные аспекты реальности, находящиеся за пределами обычного понимания. Большинство же (36%) считают это выдумкой. 24% опрошенных склонны верить, но без фанатизма, и 27% скорее не верят, но допускают существование чего-то мистического. 3% затруднились ответить.
Среди тех, кто верит в эзотерику или допускает ее существование, частые клиенты эзотерических специалистов (астрологов, нумерологов, гадалок, тарологов, игропрактиков, энергопрактиков
К счастью большинства опрошенных (61%), ни они, ни их близкие не сталкивались с мошенничеством под видом эзотерических услуг. При этом 29% заявили, что имели подобный опыт, а 10% затруднились с ответом.
63% россиян считают, что эзотерические услуги могут негативно влиять на психологическое состояние людей, особенно впечатлительных и уязвимых. 24% полагают, что негативное воздействие возможно в отдельных ситуациях, и лишь 9% считают, что эзотерика, наоборот, помогает людям. Еще 3% не смогли дать однозначного ответа.
С мнением о том, что эзотерические услуги не имеют научного обоснования и вводят людей в заблуждение, абсолютно согласны 45% опрошенных. 23% скорее поддерживают эту точку зрения, чем нет, 15% — скорее не согласны, 10% полностью не согласны, 6% не определились с позицией и 1% дали свои ответы, где наиболее популярным мнением является то, что в «мире еще многое не изучено».
Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг для защиты граждан от психологического и финансового вреда поддерживают 48% россиян. По их мнению, это поможет защитить людей от мошенничества. 21% поддерживают законопроект, но считают, что эти меры не уменьшат количество мошенничества в эзотерической сфере. Против такой инициативы выступают 21% респондентов, полагая, что это ограничивает свободу выбора. Еще 7% не интересуются этой темой и относятся к инициативе безразлично, а 2% затруднились с ответом.