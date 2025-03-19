Как россияне относятся к эзотерике: результаты опроса Новостей Mail

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг для защиты граждан от психологического и финансового вреда поддерживают 48% россиян. По их мнению, это поможет защитить людей от мошенничества. 21% поддерживают законопроект, но считают, что эти меры не уменьшат количество мошенничества в эзотерической сфере. Против такой инициативы выступают 21% респондентов, полагая, что это ограничивает свободу выбора. Еще 7% не интересуются этой темой и относятся к инициативе безразлично, а 2% затруднились с ответом.