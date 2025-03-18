В Волгодонске бывший полицейский брал взятки за уклонение от армии

В Волгодонске бывший сотрудник полиции брал взятки за уклонение от армии. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.
По данным ведомства, бывший полицейский был задержан поличным при получении 280 тысяч рублей от жителя Волгодонска за обещание помочь уклонению от срочной службы в армии. Вместе с ним был задержан несовершеннолетний подельник, организовавший передачу денег. В отношении мужчины завели дело по статье «Мошенничество». В отношении уклониста завели дело по статье «Взяточничество».
Волгодонский районный суд признал Фонова виновным в покушении на мошенничество и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.