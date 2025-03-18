В Волгодонске бывший полицейский брал взятки за уклонение от армии

По данным ведомства, бывший полицейский был задержан поличным при получении 280 тысяч рублей от жителя Волгодонска за обещание помочь уклонению от срочной службы в армии. Вместе с ним был задержан несовершеннолетний подельник, организовавший передачу денег. В отношении мужчины завели дело по статье «Мошенничество». В отношении уклониста завели дело по статье «Взяточничество».