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В Волгодонске бывший полицейский брал взятки за уклонение от армии

Бывший полицейский осужден за мошенничество с призывниками в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске бывший сотрудник полиции брал взятки за уклонение от армии. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, бывший полицейский был задержан поличным при получении 280 тысяч рублей от жителя Волгодонска за обещание помочь уклонению от срочной службы в армии. Вместе с ним был задержан несовершеннолетний подельник, организовавший передачу денег. В отношении мужчины завели дело по статье «Мошенничество». В отношении уклониста завели дело по статье «Взяточничество».

Волгодонский районный суд признал Фонова виновным в покушении на мошенничество и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.