Уникальные эндоскопические операции начали проводить в Нижнем Новгороде

Теперь врачи могут проводить диссекцию в подслизистом слое — эндоскопическую операцию, позволяющую удалить опухоли без разрезов и снизить риск их перерождения в онкологические заболевания.
Ранее такие операции проводили только два медицинских учреждения в регионе — Областной онкологический диспансер и Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России. Теперь у жителей Нижегородской области появилось больше возможностей для своевременного лечения. Важно, что в ГКБ № 40 готовы принимать пациентов со всего региона.
Как пояснил заведующий эндоскопическим отделением больницы Артем Лаганин, число выявленных предраковых патологий желудка и кишечника растет благодаря совершенствованию эндоскопической диагностики и диспансеризации. Если раньше пациентам приходилось долго ждать направления в федеральные медицинские центры, то теперь необходимую помощь они могут получить, не покидая Нижегородскую область.
Главный врач ГКБ № 40 Ольга Мануйленко отметила, что новые операции стали возможны благодаря обучению врачей. Недавно в больнице прошли мастер-классы заведующего отделением оперативной эндоскопии Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова Ивана Недолужко.
«Наши специалисты не только освоили диссекцию в подслизистом слое, но и улучшили навыки в проведении других эндоскопических операций. В частности, это лигирование вен пищевода, которое при своевременном выполнении помогает предотвратить массивные кровотечения у пациентов с хроническими заболеваниями печени», — рассказала Ольга Мануйленко.
За прошлый год в эндоскопическом отделении больницы выполнили более 600 малоинвазивных операций. В 2025 году планируется увеличить их число до 700, в том числе за счет внедрения новых технологий.
В больнице уточнили, что диссекция в подслизистом слое проводится бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Записаться на консультацию можно по телефону