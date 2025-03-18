Уникальные эндоскопические операции начали проводить в Нижнем Новгороде

Ранее такие операции проводили только два медицинских учреждения в регионе — Областной онкологический диспансер и Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России. Теперь у жителей Нижегородской области появилось больше возможностей для своевременного лечения. Важно, что в ГКБ № 40 готовы принимать пациентов со всего региона.