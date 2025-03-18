Почти три десятка миллиардов рублей инвестировали в отрасль ЖКХ Башкирии за шесть лет

На заседании в правительстве Башкирии прошло обсуждение вопросов привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. Основной акцент был сделан на использование механизмов «инфраструктурного меню» и концессионных соглашений.
Премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что за последние шесть лет инвестиции в отрасль ЖКХ региона составили около 29 миллиардов рублей. Он также сообщил, что более 18 миллиардов удалось привлечь благодаря использованию средств Фонда национального благосостояния, специальных казначейских кредитов и облигационных займов.
Министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова рассказала, что первое концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства было заключено еще в 2008 году. Она добавила, что на сегодняшний день в республике реализуется 23 таких соглашения на общую сумму свыше четырех миллиардов рублей.
Глава ведомства Голованова подчеркнула, что ведется активная работа над модернизацией систем коммунальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства. Она отметила, что задача заключается в переходе от финансирования текущих расходов к инвестициям в техническое перевооружение отрасли, чтобы обеспечить надежность и эффективность работы коммунального комплекса.
В завершение заседания Андрей Назаров поручил республиканским органам исполнительной власти усилить взаимодействие с муниципалитетами для сбора и анализа данных об объектах муниципальной собственности и объемах привлеченных инвестиций. Он также поручил министерству ЖКХ активизировать работу по привлечению средств для модернизации инфраструктуры и своевременно предоставлять актуальные данные в федеральному Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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