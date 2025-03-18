Почти три десятка миллиардов рублей инвестировали в отрасль ЖКХ Башкирии за шесть лет

В завершение заседания Андрей Назаров поручил республиканским органам исполнительной власти усилить взаимодействие с муниципалитетами для сбора и анализа данных об объектах муниципальной собственности и объемах привлеченных инвестиций. Он также поручил министерству ЖКХ активизировать работу по привлечению средств для модернизации инфраструктуры и своевременно предоставлять актуальные данные в федеральному Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства.