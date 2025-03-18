Крым и Севастополь встретили 11-ю годовщину возвращения в Россию

Надежда Бойко остановилась у уличной фотовыставки, посвященной Крымской весне. «В нашем селе сделали хорошую дорогу, обустроили тротуары, — говорит Надежда Серафимовна. — А еще провели газ».
За 11 лет в Крыму газифицировали более 80 сел, а уровень газификации полуострова достиг 85%. Государство прокладывает трубопровод в поселок, а на газификацию дома можно получить кредит по льготной ставке три процента годовых. В 2024 году этой программой воспользовались 750 семей.
«В 90-х годах мы мечтали о том, когда Крым вернется в Россию, и все разговоры на кухне были вокруг этого», — говорит Виктор Гавриш — автор нескольких книг по истории. Он тоже пришел на выставку Крымской весны. Образование и будущее детей самое большое достижение за 11 лет. За эти годы на полуострове построено и реконструировано 160 детских садов на более чем 21 тысячу мест. В Крыму уже построили 10 школ, и до 2028 года планируется ввести в эксплуатацию еще 34 детских сада и 13 школ.
На центральной площади Симферополя стартует автопробег мотоклуба «Ночные волки». В этом году в Крыму нет массовых мероприятий — в регионе действует повышенный, желтый уровень террористической опасности, но это не повод, чтобы не выйти на автопробег. Мотоклуб «Ночные волки» вышел на маршрут Симферополь — Севастополь, чтобы финишировать на горе Гасфорта. «Если бы сегодня вновь прошел референдум о статусе Крыма, я проголосовал бы точно так же, как 11 лет назад», — говорит байкер мэр Владимир Добрянский.
Пробег финиширует на горе Гасфорта в Севастополе. Город украшен российскими триколорами, и в праздничный день здесь провели акцию «Сад памяти» — высадили 80 кедровых деревьев у подножия Сапун-горы. «За 11 лет люди почувствовали себя дома, на своей Родине, — говорит член Совета ветеранов Балаклавского района Лидия Викторовна Павлова. — Мы такую гордость испытывали, когда нас впервые вывезли на Крымский мост».
Семья Ольги Колодиной живет в небольшом поселке под Севастополем. Говорит: раньше было страшно выйти из дома, уличного освещения не было, дорога разбита. Сейчас поселок преобразился. «Поменялось само отношение к жителям города, — считает Ольга. — Мы чувствуем себя в безопасности. Появилось множество льготных программ, открылись организации, которые помогают развивать свой бизнес».
В центре Севастополя курсировал троллейбус-лекторий общества «Знание», пассажирами которого стали школьники и студенты. Для них провели экскурсию по памятным местам Крымской весны. А участники референдума 16 марта 2014 года поделились с ребятами воспоминаниями о том дне. «Я никогда не забуду, как 23 февраля 2014 года мы пришли на площадь Нахимова и увидели людское море. Казалось, что весь город вышел, чтобы сказать свое слово: мы хотим жить в России, — вспоминает Андрей Цариков. — За 11 лет построены новые транспортные развязки. Практически все дороги отремонтированы, а там, где раньше было просто бездорожье, теперь новый асфальт. Появилась трасса “Таврида”, которая облегчила жизнь всем жителям Крыма и туристам. В Севастополе и Крыму хочется жить».