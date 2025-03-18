Крым и Севастополь встретили 11-ю годовщину возвращения в Россию

В центре Севастополя курсировал троллейбус-лекторий общества «Знание», пассажирами которого стали школьники и студенты. Для них провели экскурсию по памятным местам Крымской весны. А участники референдума 16 марта 2014 года поделились с ребятами воспоминаниями о том дне. «Я никогда не забуду, как 23 февраля 2014 года мы пришли на площадь Нахимова и увидели людское море. Казалось, что весь город вышел, чтобы сказать свое слово: мы хотим жить в России, — вспоминает Андрей Цариков. — За 11 лет построены новые транспортные развязки. Практически все дороги отремонтированы, а там, где раньше было просто бездорожье, теперь новый асфальт. Появилась трасса “Таврида”, которая облегчила жизнь всем жителям Крыма и туристам. В Севастополе и Крыму хочется жить».