Почти 400 человек эвакуировали из филиала РГСУ в Минске из-за пожара в туалете. Подробности сообщили в МЧС Беларуси.
Пожар в филиале Российского государственного социального университета на улице Народной произошел во вторник, 18 марта. Как уточнили в пресс-службе МЧС, причиной происшествия стало возгорание электрополотенца (сушилки для рук, — авт.) в уборной, находящейся на втором этаже здания.
Оперативно прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание. До прибытия сотрудников МЧС, администрация учебного заведения провела экстренную эвакуацию, в результате которой из здания были выведены 340 студентов и 50 сотрудников. Происшествие обошлось без пострадавших.
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