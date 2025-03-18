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Почти 400 человек эвакуировали из филиала РГСУ в Минске из-за пожара в туалете

Возгорание в санузле стало причиной эвакуации 390 человек из филиала российского вуза в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Почти 400 человек эвакуировали из филиала РГСУ в Минске из-за пожара в туалете. Подробности сообщили в МЧС Беларуси.

Пожар в филиале Российского государственного социального университета на улице Народной произошел во вторник, 18 марта. Как уточнили в пресс-службе МЧС, причиной происшествия стало возгорание электрополотенца (сушилки для рук, — авт.) в уборной, находящейся на втором этаже здания.

Оперативно прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание. До прибытия сотрудников МЧС, администрация учебного заведения провела экстренную эвакуацию, в результате которой из здания были выведены 340 студентов и 50 сотрудников. Происшествие обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали, что в Могилеве 11-летняя школьница устроила пожар во время чаепития: «Свечу зажгла для уютной атмосферы».

А еще многолетняя вражда с соседом довела белоруса до уголовного дела.