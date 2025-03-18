Почти 400 человек эвакуировали из филиала РГСУ в Минске из-за пожара в туалете

Пожар в филиале Российского государственного социального университета на улице Народной произошел во вторник, 18 марта. Как уточнили в пресс-службе МЧС, причиной происшествия стало возгорание электрополотенца (сушилки для рук, — авт.) в уборной, находящейся на втором этаже здания.